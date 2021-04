Toti sul caso della 32 enne in rianimazione per emorragia cerebrale: “Chiarire cosa è accaduto”

“Tutti i nostri medici sono impegnati a capire che cosa è successo. Certo, il 22 marzo è un tempo davvero lungo, è necessario fare chiarezza”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.”Siamo i sesti in Italia per vaccinazione della popolazione residente. Stiamo raggiungendo la soglia del 90% dei vaccini somministrati su quelli consegnati”, ha detto parlando dei vaccini.In settimana sarà aumentato lo sforzo per chi non riesce a muoversi dal proprio domicilio per recarsi agli hub vaccinali”.