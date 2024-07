Calcio, e’ Angelo Coda il primo colpo in entrata

Posted on

Per quest’anno non sarà la “Classicissima” di primavera, bensì, d’estate. Nel balletto di date che negli ultimi mesi ha coinvolto tutto lo sport italiano, anche il ciclismo si è adeguato, ridisegnando in fretta e furia un calendario agonistico concentrato tra i mesi di luglio e ottobre con Giro d’Italia, Tour e classiche delle due ruote […]