Natale e Sanna (PD): “Di tutte le regioni italiane la Liguria è la peggiore per crescita del PIL”

“Abbiamo battuto il Molise, una grande notizia. Di tutte le regioni italiane, la nostra è risultata la peggiore per crescita del Pil, appena sopra il Molise. Mentre le altre regioni del Nord Ovest, Lombardia e Piemonte, crescono rispettivamente dell’1,2 per cento e dell’1,1 per cento, la Liguria va indietro di un punto percentuale”. Il segretario del Pd Liguria Davide Natale e il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna commentano i dati Istat sul Pil e le parole della Giunta.

“Per Bucci non vale nemmeno la giustificazione di dire che nel 2024 c’erano ‘quelli di prima’, perché quelli di prima erano sempre loro. Per questa Giunta è tutto sotto controllo, ma la realtà è evidente: le giustificazioni accampate non stanno in piedi. Questa è la fotografia di una regione sempre più povera, ferma da anni per colpa di una politica fatta di propaganda”.

“I numeri parlano chiaro e raccontano, purtroppo, una regione che non cresce e che perde terreno rispetto al resto del Paese. Altro che ripresa: questo è il fallimento di anni di propaganda. Serve un cambio di rotta immediato, perché continuare a mentire non farà crescere il Pil e non migliorerà la vita dei liguri. La Liguria merita di più”, concludono.

