Genova Politica

Natale e Sanna (PD): “Di tutte le regioni italiane la Liguria è la peggiore per crescita del PIL”

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Abbiamo battuto il Molise, una grande notizia. Di tutte le regioni italiane, la nostra è risultata la peggiore per crescita del Pil, appena sopra il Molise. Mentre le altre regioni del Nord Ovest, Lombardia e Piemonte, crescono rispettivamente dell’1,2 per cento e dell’1,1 per cento, la Liguria va indietro di un punto percentuale”. Il segretario del Pd Liguria Davide Natale e il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna commentano i dati Istat sul Pil e le parole della Giunta.

“Per Bucci non vale nemmeno la giustificazione di dire che nel 2024 c’erano ‘quelli di prima’, perché quelli di prima erano sempre loro. Per questa Giunta è tutto sotto controllo, ma la realtà è evidente: le giustificazioni accampate non stanno in piedi. Questa è la fotografia di una regione sempre più povera, ferma da anni per colpa di una politica fatta di propaganda”.

“I numeri parlano chiaro e raccontano, purtroppo, una regione che non cresce e che perde terreno rispetto al resto del Paese. Altro che ripresa: questo è il fallimento di anni di propaganda. Serve un cambio di rotta immediato, perché continuare a mentire non farà crescere il Pil e non migliorerà la vita dei liguri. La Liguria merita di più”, concludono.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Politica

Pasa (CGIL): “Regione e Governo immobili rispetto alle crisi industriali”

Posted on Author Redazione

“Regione e Governo immobili rispetto alle crisi industriali .Senza idee di politiche industriali, né progetti di sviluppo, anche in presenza di ingenti risorse economiche. Nel savonese le crisi industriali di Piaggio Aerospace, Sanac e Funivie rischiano di precipitare al punto di non ritorno”.  Lo afferma Andrea Pasa di CGIL Savona. “Tre comparti strategici per qualsiasi Paese […]
Attualità Economia Genova

Genova, premiati i Maestri del Commercio e delle Imprese iscritte da oltre 50 anni a Confcommercio

Posted on Author Redazione

Si è svolta  nella Sala delle grida del palazzo della Borsa la cerimonia di premiazione dei Maestri del Commercio e delle Imprese che da oltre 50 anni sono iscritte a Confcommercio Genova. Durante la cerimonia sono stati premiati con l’Aquila d’argento i 25 anni di lavoro; con l’Aquila d’oro i 40 anni e con quella […]
Cultura e Spettacoli Genova

“Let’s go to the beach”, ecco l’iniziativa che coinvolge i bambini del Gaslini

Posted on Author Redazione

Si chiama “Let’s go to the beach” il progetto realizzato da Il Porto dei Piccoli che, per l’appuntamento di venerdì 16 settembre, vede la collaborazione di Coldiretti Genova, Coldiretti Impresa Pesca e la Cooperativa Pescatori di Bagnara, presente anche con un banco al mercato del pesce Campagna Amica Liguria della Darsena di Genova. In quell’occasione, dalle 17 alle 18:30 gli specialisti dell’Associazione porteranno sulla spiaggia dell’Istituto […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *