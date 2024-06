Genova, picchia la ex moglie: arrestato 40enne

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato per atti persecutori un uomo di 40 anni, genovese per aver aggredito la ex moglie mentre stava rincasando con le figlie piccole. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di violenze per le quali la donna si era già rivolta alle forze dell’ordine proponendo querela contro l’ex marito. L’intervento dei militari ha scongiurato conseguenze peggiori. L’uomo è stato immediatamente arrestato e trasferito nel carcere di Genova.

