Euro 2024, l’Italia si gioca tutto contro la Croazia (contro cui gli Azzurri non hanno mai vinto nella storia)

L’Italia si gioca la qualificazione agli ottavi e la possibilità di proseguire a Euro 2024 questa sera contro la Croazia. Azzurri favoriti con due risultati su tre a disposizione ma la partita è tutta da giocare contro un avversario storicamente ostico che, malgrado non si presenti più come lo spauracchio di qualche anno fa, resta una delle squadre tecnicamente più forti del torneo. Anche la Croazia si gioca il passaggio agli ottavi di finale per cui sarà un match equilibrato e duro. Vietato sbagliare per tutti. Per quanto riguarda le formazione Dimarco dovrebbe riuscire a recuperare dal problema al polpaccio. Ci sono dubbi per l’attacco, con Retegui che potrebbe giocare dall’inizio e Scamacca partire dalla panchina. Gli Azzurri non hanno mai battuto i Croati.

Croazia (4-3-3): 1 Livakovic; 2 Stanisic, 6 Sutalo, 3 Pongracic, 4 Gvardiol; 8 Kovacic, 10 Modric; 15 Pasalic, 25 Sucic, 9 Kramaric; 17 Petkovic (12 Labrovic, 22 Juranovic, 19 Sosa, 7 Majer, 23 Ivusic, 21 Vida, 5 Erlic, 11 Brozovic, 26 Baturina, 18 Ivanusec, 24 Marco Pasalic, 3 Pongracic, 20 Pjaca, 16 Budimir, 14 Perisic).

All.: Dalic.

Italia (4-2-3-1): 1 Donnarumma, 2 Di Lorenzo, 23 Bastoni, 5 Calafiori, 13 Darmian, 18 Barella, 8 Jorginho, 7 Frattesi, 26 Chiesa, 19 Retegui, 16 Cristante (12 Vicario, 26 Meret, 4 Buongiorno, 6 Gatti, 17 Mancini, 3 Dimarco, 15 Bellanova, 24 Cambiaso, 25 Folorunsho, 10 Pellegrini, 21 Fagioli, 20 Zaccagni, 22 El Shaarawy, 9 Scamacca, 11 Raspadori ).

All.: Spalletti.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda).

I PRECEDENTI

Vittorie Italia: 0

Pareggi : 3

Vittorie Croazia: 2 (ultima nel giugno 2022, 1-2)

