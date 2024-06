REgione Liguria, l’assessore al Turismo Sartori risponde all’opposizione: “Futile e vacua propaganda”

Treni, Sanna (PD): “Treni potenziati? No: dimenticati il Ponente e i pendolari”“

Le opposizioni continuano a gettare fango sulla politica regionale dei trasporti ferroviari senza dire nulla di concreto, ma limitandosi a fare futile e vacua propaganda. Con il nuovo orario estivo in vigore dal 9 giugno, invece, abbiamo aumentato i collegamenti da e per la Liguria con il potenziamento nelle fasce orarie serali e notturne nei fine settimana nelle tratte Sestri Levante-La Spezia, Recco-Sestri Levante, Savona-Ventimiglia, in entrambe le direzioni. Oltre a questo, sono state implementate, anche in orario diurno, le corse da Genova Brignole a Sestri Levante nei fine settimana e nei giorni festivi e da Genova Piazza Principe a Savona il sabato. Inoltre, sono state prolungate le corse di nove collegamenti ‘Cinque Terre Express’ nella tratta da Levanto a Sestri Levante,. Abbiamo, insieme alla Regione Lombardia, finanziato i ‘Treni del Mare’ che collegano Monza, Como, Bergamo, Gallarate, Milano e Pavia alle principali località delle nostre due riviere. A partire da marzo abbiamo inoltre implementato la linea tra Genova e Milano servendo di conseguenza la Valle Scrivia e, su nostra richiesta, abbiamo chiesto e ottenuto da Treni Turistici italiani di inserire le fermate di Imperia e Diano nel nuovo ‘Espresso Riviera’ che dal 3 agosto fino a fine settembre unirà Milano Centrale e Pavia a Ventimiglia fermando anche a Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Sanremo e Bordighera”.

Così l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Augusto Sartori replica alle opposizioni in Consiglio regionale.

“A chi ci accusa di pensare solo ai turisti e non ai pendolari – conclude Sartori – ricordo un fatto incontrovertibile: abbiamo introdotto la gratuità per gli studenti under19 e le riduzioni del 50% per gli under26 consentendo alle famiglie liguri di risparmiare fino a 500 euro all’anno. Per quel che riguarda i lavoratori, infine, abbiamo congelato i rincari sugli abbonamenti, che altrimenti sarebbe stato del quasi 5% e abbiamo raddoppiato il valore del bonus previsto per i pendolari in caso di ritardi e soppressioni”.

