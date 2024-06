Scatta la Maturità 2024, in Liguria impegnati oltre 10.000 ragazzi

Per oltre 10.000 ragazzi liguri scatterà questa mattina l’esame di Maturità con le canoniche tre prove finali. Questa mattina è il giorno del tema per il quale gli studenti avranno 6 ore di tempo a partire dalle 8.30. Le tracce messe a disposizione dal Ministero per tutti gli indirizzi sono 7 e fanno riferimento ai seguenti ambiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Saranno greco al liceo Classico e matematica allo Scientifico le materie del secondo scritto agli esami di Maturità 2024. Per gli altri indirizzi, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore Economico indirizzo Amministrazione,Finanza,Marketing; Topografia per l’indirizzo Costruzioni,Ambiente,Territorio; Scienze Umane per il liceo delle Scienze Umane.

Giovedì la seconda prova.

