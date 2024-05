Genova, tre auto a fuoco: danni anche a una tubatura del gas e a un quadro elettrico di una palazzina

Intervento dei vigili del fuoco nel quartiere Lagaccio di Genova per cause da accertare. Tre auto sono state distrutte dalle fiamme che hanno interessato anche il quadro elettrico di una palazzina che è rimasta al buio, danni anche a una tubatura del gas. Presente anche la Municipale per i rilievi del caso, in corso le indagini per risalire alle cause del rogo.

Informazioni sull'autore del post