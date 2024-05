Genova, l’Entella in visita al Gaslini

Posted on

Le Asl della Liguria hanno programmato per questo periodo di festività natalizie giornate dedicate alla vaccinazione anti Covid senza prenotazione e il potenziamento delle agende: l’invito di Regione Liguria e Alisa è quello di vaccinarsi per mettersi in sicurezza dalle forme più gravi del virus ed è rivolto in particolare ad anziani e fragili.“In questo […]