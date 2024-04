Rigassificatore a Vado, Lista Toti risponde al PD: “Parliamo di una visita istituzionale ad uno dei più importanti cantieri genovesi che ha ricevuto un’importante commessa”

“Il consigliere Natale ora fa sarcasmo anche su argomenti delicati e importanti per i cittadini. E così, per il solo gusto di attaccare il presidente Toti, parla di un errore nel visitare i cantieri San Giorgio che ospitano un rigassificatore. No, caro Natale, Toti non ha confuso l’impianto né ha voluto evitare un viaggio a piombino per visitare la Golar Tundra“. Lo afferma in una nota la Lista Toti in Consiglio regionale in replica alle affermazioni del segretario regionale Pd e consigliere, Davide Natale.

“Parliamo di una visita istituzionale ad uno dei più importanti cantieri genovesi che ha ricevuto un’importante commessa –Non vi è alcuna confusione: forse è Natale che non sa che le differenze tra le due navi (Olt offshore Fsru Toscana e Golar Tundra) sono nel layout e nella progettazione, ma entrambe compiono lo stesso processo, ovvero quello di rigassificare il gas liquido che può arrivare da una marea di paesi diversi con impatti positivi su costo e competitività della materia prima. Le due navi hanno quindi la stessa funzione e la visita, ha avuto modo anche di trattare l’argomento. Lasciamolo dunque ai suoi sketch, mentre chi vuole amministrare realmente compie il proprio dovere con un riso amaro per quanto Natale sia riuscito, ancora una volta, a inventarsi“.

Informazioni sull'autore del post