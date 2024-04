Rigassificatore a Vado, Natale e Arboscello (PD): “Ha sbagliato nave doveva andare a Piombino”

“La visita istituzionale di Toti alla nave rigassificatrice Olt offshore Fsru Toscana in manutenzione ai Cantieri San Giorgio è inspiegabile. Se Toti l’ha fatta per valorizzare il lavoro del cantiere navale San Giorgio e la professionalità delle sue maestranze, potrebbe avere un senso. Se invece voleva essere una visita al rigassificatore che dovrebbe arrivare a Vado-Savona, ha sbagliato nave, doveva spingersi fino a Piombino e visitare Golar Tundra“.

Lo affermano Davide Natale e Roberto Arboscello, rispettivamente segretario e consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Liguria.

“Bastavano due ore di macchina in più, ma almeno il presidente Toti si rendeva conto di ciò, se andasse avanti la sua linea, potrebbe arrivare a Vado-Savona – proseguono gli esponenti dem – Nessuna similitudine tra il rigassificatore di Livorno e quello di Piombino. Toti infatti non ha detto che il rigassificatore di Livorno è ormeggiato a 22 km dalla costa, a decine di miglia dall’arcipelago toscano. Soprattutto Toti non ha detto che vi è un raggio tra 7 e 14 Km circa dal posizionamento della nave in cui è vietata la sosta. Un limite che se lo immaginassimo a Vado Savona vorrebbe dire non avere più nessuna attività balneare, sportiva o ricettiva per chilometri. E come si potrebbe conciliare l’interdizione al passaggio per 3,7 Km con il posizionamento di Golar Tundra a 2 km dalla costa di Savona?“.

“Ancora una volta auspichiamo che gli organismi terzi che devono valutare il progetto possano fermare quest’idea scellerata a cui ormai crede solo Toti e che tutto il territorio respinge con forza da tempo” concludono Natale e Arboscello.

