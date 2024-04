Calcio, lo Spezia dei piccoli passi: fa 0-0 a Brescia ma non basta

Altro pareggio senza goal per lo Spezia che a piccoli passi cerca di uscire dalla zona retrocessione. Lo 0-0 di Brescia è un risultato positivo che potrebbe non bastare in chiave salvezza per la squadra ligure che nel turno infrasettimanale riceverà al “Picco” il Palermo. La squadra ligure gioca meglio del Brescia e sfiora il vantaggio già dopo 1′:punizione di Esposito con pallone teso in area ma Falcinelli non arriva per la deviazione decisiva. Il gioco si sviluppa in modo equilibrato senza grossi pericoli per i due portieri che chiudono la prima parte quasi inoperosi.

Nella ripresa, lo Spezia fallisce lo 0-1 con Di Serio che solo davanti al portiere bresciano sbaglia tutto tentando di evitare anche l’estremo difensore in uscita. Brescia in difficoltà ma Spezia troppo sterile in attacco: al 59′ Picerno manda il pallone di pochissimo a lato. La squadra di Maran sfiora la rete al 76′ con una palla bassa di Bianchi su cui Zoet compie un autentico miracolo, poi all’ 85′ con lo Spezia in difficoltà, il Brescia sfiora il vantaggio con una traversa di Bisoli.

Brescia – Spezia: 0-0;

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van De Looi (65′ Paghera), Besaggio (65′ Huard); Bjarnason (46′ Bertagnoli), Galazzi (77′ Ferro); Bianchi.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Vignali (71′ Reca), Nagy, S. Esposito, Bandinelli (56′ Kouda), Elia (83′ Jagiello); Di Serio (83′ P.Esposito), Falcinelli (56′ Verde).

Arbitro: Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo.

