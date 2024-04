Genova, 50enne accoltellato in strada in pieno giorno: grave all’ospedale

Un uomo di 50 anni è stata accoltellato in strada nel quartiere genovese di Voltri in Via Calamandrei per cause e dinamica da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno condotto l’uomo in codice rosso all’ospedale Evangelico. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.

