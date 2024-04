Regione Liguria, al via il bando “Specializzarsi per competere”

Al via il bando regionale “Specializzarsi per competere” che promuove il perfezionamento post universitario degli studenti liguri. Il bando, finanziato attraverso il Fondo sociale europeo, ha un valore di tre milioni.Ogni studente potrà ricevere un finanziamento compreso tra i 1.500 ed i 6mila euro senza “un limite di Isee perché vogliamo aiutare tutti e andare avanti fino ad esaurimento risorse: è una possibilità straordinaria per i ragazzi e non vogliamo precluderla a nessuno”, ha detto l’assessore regionale Marco Scajola. I requisiti: Avere meno di 35 anni, essere residenti in Liguria ed essere iscritti ad un master

Informazioni sull'autore del post