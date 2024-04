I 25 anni di “Stelle nello Sport” in un Docufilm

Stelle nello Sport, il progetto che promuove i valori e la cultura dello sport a Genova e in Liguria, festeggia 25 anni di impegno e li celebra con uno speciale DocuFilm che racconta lo straordinario percorso attraverso le testimonianze di campioni e dirigenti sportivi.

Il video, realizzato da Alwidow Productions per la regia di Alberto Maria Vedova, è stato curato da Michele Corti, Marco Callai e Cristina Cambi con interventi di Marco Barbagelata, Francesco Bocciardo, Laila Boldini, Paola Fraschini, Cinzia Garibaldi, Franco Henriquet, Antonio Micillo, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Silvia Salis, Edoardo Stochino e Luisella Tealdi.

Aneddoti, immagini d’epoca e imprese fanno da sfondo al percorso di stelle nello Sport raccontato in diverse location che hanno segnato questi 25 anni: dall’ex Dixieland al Porto Antico, passando per lo stadio Luigi Ferraris e il Teatro Carlo Felice, ma anche l’Hospice della Gigi Ghirotti, i Giardini Govi, MySport Village Sciorba e l’Istituto Comprensivo Oregina.

Dalla prima celebrazione degli sportivi al Dixieland di Quarto nel giugno 2000 all’ultimo SportAbility Day organizzato lo scorso 23 settembre al My Sport Sciorba Stadium: la proiezione, oltre a rivivere i momenti più suggestivi dei primi 24 Galà delle Stelle, mette a fuoco tutte le iniziative del progetto: la creazione di una rete a sostegno di progetti sociali importanti (storicamente la Fondazione Gigi Ghirotti e da due anni il sogno di un campo sportivo in Madagascar senza dimenticare i fondi raccolti per l’emergenza Ponte Morandi, Covid-19 e le popolazioni terremotate di Amatrice), la Festa dello Sport in partnership con il Porto Antico di Genova, il forte rapporto con il mondo della Scuola tramite il format “Una Classe di Valori”, il concorso “Il Bello dello Sport” e il filone #piugustoperlavita con Villa Montallegro per la sessione dedicata ad Alimentazione & Sport, il Premio Fotografico “Nicali-Iren” e l’Annuario Ligure dello Sport.

Il DocuFilm “25 anni di Stelle” è stato proiettato in anteprima il 4 aprile scorso a Palazzo Ducale in occasione del charity event dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, con il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, le assessore allo sport Simona Ferro (Regione Liguria) e Alessandra Bianchi (Comune di Genova), l’onorevole Ilaria Cavo, il presidente di Porto Antico spa Mauro Ferrando, il membro del CDA di Fondazione Carige Andrea Rivellini unitamente al vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, al presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, al dirigente responsabile Area Sport di Sport e Salute Salvatore Sanzo e, in rappresentanza del Cip Liguria, del campione Francesco Bocciardo.

“Stelle nello Sport è un case history di successo – ha sottolineato Giovanni Malagò – che rende grande la città e la regione, senza bandiere di politica o di squadre rivali, ma tutti uniti nella stessa direzione. Genova e la Liguria si sono mosse in anticipo per far prendere luce ai progetti decisivi, con tutte le criticità che possono esistere”.

“Stelle nello Sport è un’eccellenza ligure che celebra 25 anni di impegno nel promuovere i valori dello sport”, ha commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Un anniversario che finisce sotto i riflettori di Genova Capitale Europea dello Sport, confermando gli investimenti di Regione Liguria negli eventi, nella formazione e nelle infrastrutture sportive, grazie anche al Fondo strategico regionale. Traguarderemo infatti la riqualificazione di quindici strutture pronte ad accogliere sportivi liguri e ospitare eventi nazionali e internazionali, proprio in occasione della nomina della Liguria a Regione europea dello Sport 2025. Continueremo a sostenere le discipline meno conosciute e a promuovere i valori sportivi, coinvolgendo i giovani e sostenendo le realtà locali, guardando con fiducia verso il futuro dello sport ligure”.

“Celebriamo un quarto di secolo di impegno di un progetto che ha saputo tessere una rete solida tra istituzioni e mondo sportivo per diffondere i valori dello sport”, ha sottolineato sul palco il Sindaco di Genova, Marco Bucci. “Una rete che fin dal principio ha abbracciato una missione solidale, ponendo particolare attenzione nel sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti. Questo anniversario assume un significato ancora più speciale poiché si inserisce nell’anno in cui Genova è nominata Capitale Europea dello Sport. Complementi a tutto coloro che hanno reso possibile questo grande successo”.

“Stelle nello Sport – commenta Simona Ferro, assessore regionale allo sport – da ormai 25 anni abbraccia e racconta l’intero panorama sportivo del nostro territorio: l’amministrazione regionale è sempre stata al suo fianco e lo sarà anche nel 2025, un anno importante in cui la Liguria sarà “Regione Europea dello Sport”. Vogliamo continuare a promuovere insieme agli amici delle Stelle la cultura dello sport inteso come veicolo di inclusione sociale e fonte di ispirazione per le generazioni presenti e future”.

“Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, festeggiamo anniversario davvero speciale: 25 anni di Stelle Nello Sport! Una realtà che, anno dopo anno, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scenario sportivo della nostra città”, spiega Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova. “Sono tantissime le attività al centro di questo progetto che ha come obiettivo la diffusione della cultura dello Sport e di tutti i suoi valori. Rivedere le immagini di questi 25 anni con protagonisti anche tanti atleti e atlete testimonial di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport è stato davvero emozionante. Complimenti a Michele Corti, Marco Callai e tutto lo staff di Stelle Nello Sport per l’impegno e la passione che ogni giorno mettono in campo per portare avanti questo progetto”.

Filo conduttore di 25 anni di eventi, progetti, incontri e celebrazioni è sempre stata la solidarietà. Alla Fondazione Gigi Ghirotti, Stelle nello Sport ha donato oltre mezzo milioni di euro dal 2000 a oggi. “Un supporto straordinario – sottolinea il Prof. Franco Henriquet, presidente della Fondazione Gigi Ghirotti ETS – a cui si aggiunge una promozione e comunicazione delle nostre attività ancora più preziosa ed importante. Con Stelle nello Sport è nata una sinergia davvero forte ed è senza dubbio uno dei progetti più longevi ed importanti che abbiamo avuto al nostro fianco in 40 anni di vita”.

Il DocuFilm è visibile all’indirizzo www.stellenellosport.com/25anni/ unitamente agli highlights della cerimonia del 4 aprile scorso con tante emozionanti immagini e testimonianze delle stelle sportive liguri di tutti i tempi.

