Atteso un ponte del 25 aprile da record per le presenze turistiche

“Sia a Ponente che a Levante ci si aspetta il tutto esaurito. La speranza è che il meteo, come nelle ultime settimane, sia buono: molti i turisti che attenderanno l’ultimo momento per prenotare, ma le classiche mete primaverili della Liguria, ancora una volta, si apprestano a far registrare numeri importanti. Bene anche la città di Genova, che continua ad avere risultati straordinari, con al momento circa il 75% delle camere d’albergo prenotate”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Un ponte che richiamerà in Liguria principalmente turisti italiani, e che segue un weekend, quello del 13 e 14 aprile, che ha visto un vero e proprio anticipo d’estate, con il sold out alle Cinque Terre e oltre il 90% di occupazione nelle località attorno, sia sulla costa che nell’entroterra, e numerose presenze nel Tigullio e nella riviera di Ponente.

“Ci aspettiamo un 2024 dai grandi numeri, dopo un 2023 da record, in cui il settore è cresciuto sia sul fronte degli arrivi che delle presenze, con oltre 5 milioni e 200 mila persone giunte nella nostra regione per più di 16 milioni di presenze da gennaio a dicembre, rispettivamente il 5,72 e il 3,5% in più rispetto al 2022. Numeri importanti anche per l’entroterra, che ha fatto registrare il 7,33% in più per quanto riguarda gli arrivi e l’1,39 per quanto riguarda le presenze”.

Informazioni sull'autore del post