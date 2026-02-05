Attualità Genova

Pari opportunità, alla Liguria quasi 3 milioni di euro per contrastare la violenza di genere

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Le risorse attribuite alla Liguria per il 2025, che saranno impiegate nel corso del 2026, ammontano a quasi 3 milioni di euro: un importo mai assegnato prima d’ora alla nostra Regione per il contrasto alla violenza di genere”. Lo annuncia il vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Pari opportunità Simona Ferro.

“Si tratta davvero di uno stanziamento record – prosegue Ferro –. Rispetto al 2020 le risorse sono più che quadruplicate, grazie alla crescente attenzione del Governo su questo tema e a un dialogo costante e proficuo tra Regione e ministero, che desidero ringraziare personalmente. Questi fondi rappresentano un sostegno imprescindibile per i centri antiviolenza e le case rifugio del territorio, oltre a consentire il potenziamento della rete e la realizzazione di numerose iniziative di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione”.

Nel dettaglio, le risorse assegnate alla Liguria nell’ambito del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ammontano a 2 milioni e 944 mila euro, in crescita significativa rispetto all’anno precedente (2 milioni e 141 mila euro). Nel 2020, le risorse stanziate ammontavano a 710 mila euro. I finanziamenti saranno destinati al sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio già operanti, al rafforzamento della rete attraverso la creazione di nuove strutture e l’acquisizione di immobili, nonché alla realizzazione di iniziative regionali di prevenzione ed empowerment. Le risorse serviranno anche a sviluppare progetti per favorire i percorsi di fuoriuscita dalla violenza, l’autonomia economica e abitativa delle donne, il reinserimento lavorativo, il rafforzamento della rete antiviolenza e le attività di formazione e sensibilizzazione. Una parte dei fondi sarà inoltre destinata alla formazione continua degli operatori della rete antiviolenza, alla prevenzione delle discriminazioni fondate sul genere e sulla disabilità e alle iniziative di contrasto alle mutilazioni genitali femminili.

“La Liguria – conclude Ferro – è in prima linea nel contrasto a questa drammatica piaga sociale, che purtroppo continua a essere attuale e profondamente radicata nel panorama nazionale. Grazie a una collaborazione costante con i centri antiviolenza e le associazioni, oggi ulteriormente rafforzata da risorse senza precedenti, proseguiamo con determinazione la nostra azione a sostegno delle donne vittime di violenza”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, sanificazione degli uffici della Corte d’Appello che oggi restano chiusi

Posted on Author Redazione

Gli Uffici della corte d’appello di Genova oggi resteranno chiusi per sanificare i locali in seguito ad alcuni casi di COVID. Saranno chiuse le aule al quarto piano dove si svolgono gli esami orali d’avvocato, tutte le aule e gli uffici del settimo piano, tutti gli uffici all’ottavo piano, tutte le aule e gli uffici […]
Cronaca Genova

Genova, festa per 18anni finisce in rissa: ferita una donna

Posted on Author Redazione

Una donna ecuadoriana ha riportato ferite alla testa durante una festa alcoolica nel quartiere genovese di San Teodoro. Un gruppo di giovani di nazionalità dell’Ecuador festeggiava un compleanno di un diciottenne. La festa è continuata fino quasi all’alba, quando è stata interrotta forse per un diverbio: a volare sono state bottiglie ormai vuote, ma a […]
Attualità Savona

Assonautica Savona ha approvato il bilancio preventivo 2020

Posted on Author Redazione

Riunione ieri sera Sabato 30 novembre si è riunita a Savona, presso la Scuola Edile in Via Molinero, l’assemblea ordinaria dei soci di Assonautica per l’approvazione del bilancio preventivo per il 2020. E’ iniziata con l’intervento del presidente Luciano Lacirignola che ha relazionato, tra l’altro, sulle manifestazioni previste per il prossimo anno. Oltre alle solite […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *