ATTIVO IN LIGURIA L’APP “SALUTE SIMPLEX”

Da oggi è attivo in Liguria “SaluteSimplex”, il nuovo strumento sviluppato da Liguria Digitale che racchiude 24 servizi in un unico punto di accesso, fruibile via app o sito https://salutesimplex.regione.liguria.it ) . Si potrà così prenotare e pagare un appuntamento CUP, cercare uno studio pediatrico o cambiare il medico, consultare lo stato di occupazione dei Pronto Soccorso o consultare le ricette direttamente da cellulare, tablet e pc, con una login unificata. Tra gli altri servizi, SaluteSimplex ti ricorda gli appuntamenti inserendoli in automatico sul calendario personale e ti permette di disdire con facilità un appuntamento, facendo sì che il sistema riprogrammi rapidamente le prestazioni ad altri cittadini.