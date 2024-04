Calcio, risultati e classifiche dopo il turno di oggi

Posted on

Savona. Giovedì la puntata speciale di TUTTORADIOSPORT seguirà minuto per minuto le partite di Savona e Finale in Serie D. L’appuntamento è alle 14.30 sulle frequenze di RadioSavonaSound. Non mancherà l’editoriale di Claudio Strinati. Seguiremo in diretta: SERIE D GIRONE E Savona-Lavagnese (Gianluca Firpo e Riccardo Fabri) U.Sanremo-Finale (Mattia Pastorino) Aggiornamenti in tempo […]