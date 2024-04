Savona, si parla di Intelligenza Artificiale nel settore della Sanità

Posted on

Savona. E’ un Carabiniere di 51 anni in servizio Savona l’uomo disperso da ieri pomeriggio nella valle cuneese di Entracque. Le richerche sono attualmente in corso e sono condotte dai Carabinieri, Soccorso Alpino e Speleologico della Finanza, unità cinoflile, elisoccorso e Vigili del Fuoco. L’auto del Carabiniere è stata ritrovata in uno slargo da cui […]