Imperia seconda città d’Italia con il miglior clima

Posted on

L’ASL 3 implementa ulteriormente la somministrazione della terza dose per gli over 12 del vaccino anti COVID con 4 aperture serali straordinarie su prenotazione: Martedì 18, giovedì 20, martedì 25 e giovedì 27 gennaio dalle 20 a mezzanotte. Le aperture avverrann all Torre MSC di Genova e presso l’hub della sala chiamata del Porto a […]