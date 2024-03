Genova, frontale tra auto: tre feriti di cui uno in codice rosso al San Martino

Sono tre i feriti nell’impatto frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte in pieno centro a Genova per cause da accertare. Sul posto il 118 con i soccorsi medici che hanno trasportato uno dei due feriti in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, mentre i due conducenti in codice giallo al Galliera. La Polizia si è occupata dei rilievi del caso.

