Chiavari, non riescono a rientrare a riva: li salva un bagnino

Storico portiere dei gialloblu Lutto a Cairo Montenotte per la morte di Valerio Campeccio, grande tifoso della Cairese ed ex portiere negli anni 50 della compagine gialloblu. “L’A.S.D. Cairese si stringe in un grande abbraccio, ed esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Campeccio per la scomparsa di Valerio. Nella foto lo vediamo in posa mentre posa […]