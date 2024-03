Sanremo 2024, sono 7 le liste in campo alle prossime amministrative

Saranno 7 le liste che si confronteranno a Sanremo alle prossime Comunale dopo 10 anni di giunta Biancheri, eletto nel 2014 e rieletto nel 2019. I candidati sono: Fulvio Fellegara, ex segretario CGIL di Impria con la lista Generazione Sanremo, candidato del centro sinistra appoggiato da Pd, Progetto Comune e Sanremo Insieme; Giovanni Rolando, candidato del centro destra appoggiato da Fratelli di Italia, Forza Italia, Udc, Lega, movimento Andiamo!, Sanremo Domani, e dalla sua lista Civica Rolando Sindaco; Alessandro Mager, lista civica, Roberto Danieli con la lista Sanremo 24; Roberto Rizzo (Movimento 5 Stelle); Luca De Pasquale, con li lista civica Uniti per il bene comune ed Erica Martini, new entry dell’ultim’ora con la lista Indipendenza, movimento politico lanciato da Gianni Alemanno.

Informazioni sull'autore del post