Autorità Portuale di sistema del Mar Ligure Occidentale, concessa a RFI l’area per cantierizzare le opere dell’ultimo miglio del Terzo Valico

Il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha concesso per quattro anni a Rfi un’area di 129mila metri quadrati a Genova Voltri per cantierizzare le opere dell’ultimo miglio del Terzo Valico, l’alta velocità ferroviaria dal capoluogo ligure a Milano, al servizio del terminal container di Genova Pra’.

L’Autorità Portuale ha rilasciato in favore di PSA Genova Pra’ le autorizzazioni per consentire una serie di miglioramenti dell’efficienza del parco ferroviario a servizio del terminal contenitori tra i quali la realizzazione di due binari per la sosta dei mezzi ferroviari in manutenzione.

Informazioni sull'autore del post