Infrastrutture, Viale (Lega): “Incremento di risorse per la rete stradale del Ponente Ligure”

“Grazie al Ministro Matteo Salvini e al Viceministro Edoardo Rixi, con l’approvazione del nuovo contratto di programma Mit- Anas 2021-2025, la Liguria potrà contare su un significativo incremento di risorse per la per riqualificazione e il potenziamento della rete stradale che permetteranno di schiacciare l’acceleratore sulla realizzazione di importantissime opere infrastrutturali per il ponente della Liguria e non solo. La progettazione per l’Aurelia bis tra Sanremo e Ventimiglia, un’opera fondamentale, che il nostro territorio attende da anni, è in fase di realizzazione e le risorse saranno inserite quando ci sarà la consegna del progetto definitivo. Per la prima volta inoltre, il traforo Armo-Cantarana è stato inserito tra le priorità da finanziare e progettare, insieme alla realizzazione del collegamento tra la SS 1 Aurelia e la SS 334 del Sassello. Questa è la dimostrazione che con la Lega al Governo le promesse vengono trasformate in azioni concrete e tangibili a favore di tutta la comunità”.

Lo dice in una nota Sonia Viale, Consigliere della Lega in Regione Liguria.

