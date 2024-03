I neo “Maestri del Lavoro” ricevono il Genovino d’argento come riconoscimento del Comune di Genova, per essersi distinti nel mondo del lavoro

Questo pomeriggio nella Sala delle Grida della Borsa di Genova si è svolta la cerimonia istituzionale per 12 cittadini, insigniti nel 2023 del titolo di “Maestro del Lavoro”, che hanno ricevuto il Genovino d’argento come riconoscimento comunale per essersi distinti nel mondo del lavoro. Contestualmente sono stati premiati anche alcuni “Maestri Anziani” arrivati a raggiungere i 20 e i 30 anni di carriera all’interno di aziende ed enti genovesi. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alle Politiche del lavoro Mario Mascia, il console provinciale di Genova Maria Rosaria Esposito Venezia e il console regionale della Liguria Fausto Lodi.

A consegnare il prestigioso riconoscimento l’assessore alle Politiche del lavoro Mario Mascia: «Vi siete distinti nei più svariati campi del mondo del lavoro, e negli anni delle vostre carriere avete dimostrato passione, dedizione e merito. Noi oggi viviamo in una Genova che avete contribuito a rendere grande con la vostra professionalità e laboriosità e per questo siete un esempio per le nuove generazioni».

Ad aver ricevuto il Genovino d’argento sono stati i neo “Maestri” Andrea Bignone, Roberto Cantatore, Roberto Casazza, Maurizio Damonte, Giancarlo Ghilino, Barbara Meriggioli, Domenico Piccardo, Maurizio Porcile, Paola Rogna, Elisabetta Sammarruco, Enrico Scalzi e Bruno Tirasso.

Fonte:Comune di Genova

