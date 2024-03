Un sub di 60 anni è stato colpito da un malore poco dopo essersi immerso in mare nell’Area marina protetta del parco di Portofino a largo di Camogli. A soccorrerlo il personale diving che si trovava in zona e lo ha riportato a terra dove lo attendevano i soccorsi medici che l’hanno trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.

