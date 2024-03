Regione Liguria 250mila euro per ripulire le spiagge di Sarzana e Ameglia colpite dalle mareggiate

A seguito delle mareggiate dei mesi scorsi, Regione Liguria sostiene i comuni di Sarzana e Ameglia con un contributo di 250mila euro per far fronte al problema dell’accumulo di legname sulle spiagge. Un intervento che intende salvaguardare l’accessibilità del litorale preservando salute e sicurezza della popolazione. In seguito alla ricognizione effettuata da Arpal su richiesta di Regione Liguria sono stati pertanto destinati fondi regionali pari a 65mila euro, ad Ameglia, e 185mila a Sarzana, ovvero proporzionalmente alla quantità di materiale depositato nelle aree pubbliche dei litorali. Il contributo regionale coprirà così una significativa parte dei costi di raccolta, stoccaggio e cernita dei materiali depositati e successivo avvio a recupero o smaltimento affidati a soggetti specializzati di competenza comunale. Questo quanto deliberato nel corso della Giunta regionale odierna a firma dell’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

“Regione Liguria si distingue anche in questa occasione per saper fronteggiare le emergenze in tempi rapidi, erogando contributi essenziali per le comunità locali – sottolinea l’assessore Giacomo Giampedrone -. Questo ulteriore passo avanti a favore dei Comuni conferma che il sistema della Protezione Civile funziona ed è una buona pratica su scala nazionale. L’intervento di Regione, che per questi eventi ha ottenuto il riconoscimento dello Stato di emergenza, mira a garantire un’adeguata preparazione in vista delle prossime festività primaverili con particolare attenzione al ruolo cruciale delle spiagge nell’attrattività turistica del Levante, così come per la sicurezza dei bagnanti”.

