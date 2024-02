Calcio, al “Braglia” è un assedio alla porta di Zoet ma lo Spezia resiste in inferiorità numerica

La tabella salvezza dello Spezia conta un altro punto d’oro: quello ottenuto in inferiorità numerica a Modena. Lo 0-0 consente alla squadra di D’Angelo di muovere la classifica ma non di uscire dalla zona pericolosa della classifica. Ad essere espulso alla mezz’ora del primo tempo Gelashvili. La partita è stata in mano al Modena per tutta la durata. La prima occasione al 9′ con un contropiede di Palumbo finito con un colpo di testa a lato di poco. Lo Spezia, prima di restare in inferiorità aveva creato la palla goal più clamorosa del match con una traversa colpita su punizione da Esposito e con un palo centrato da Nagy sulla ribattuta a pochi passi da SEculin. Al 32′ Gelli di testa trova la respinta miracolosa di Zoet, al 45′ Cauz di testa sfiora il vantaggio. Nella ripresa, Spezia in apnea con Zoet decisivo su stacco di Gerli. Al 79 siluro di Oukhadda e Zoet evita il vantaggio emiliano con una parata clamorosa. La squadra emiliana assedia lo Spezia in area e costruisce moltissime occasioni. All’86’ Zoet salva ancora su colpo di testa a colpo sicuro di Abiuso. In chiusura al 95′ bomba di Cauz e Zoet para ancora in modo determinante.

Modena – Spezia: 0-0

MODENA (3-4-2-1): Seculin; Ponsi (77′ Magnino), Zaro, Cauz; Santoro, Gerli, Palumbo (77′ Oukhadda), Corrado (58′ Cotali); Di Stefano (65′ Abiuso), Duca (58′ Manconi); Gliozzi. All. Pensalfini.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Gelashvili, Mühl (45′ Hristov), Nikolaou; Mateju, Nagy, S. Esposito, Bandinelli (59′ Vignali), Elia (83′ Tanco); Falcinelli (45′ Cassata), Di Serio (77′ P.Esposito). All. D’Angelo.

Espulsi: 35′ Gelashvili (S);

