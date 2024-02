Calcio, risultati e classifica dopo il turno di oggi

Posted on

Cairo Montenotte. La città di Cairo Montenotte in festa per la cerimonia di inaugurazione del nuovo cinema cittadino con una stagione che sarà gestita dalla compagnia locale “Uno Sguardo dal Palcoscenico”. E’ stato sistemato un proiettore digitale ad alta definizione, uno schermo e un sistema di amplificazione adeguato, e in grado di ospitare oltre 340 spettatori. […]