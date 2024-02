Roccavignale, Amedeo Fracchia si ricandida per il terzo mandato

Amedeo Fracchia si ricandida per il terzo mandato a Roccavignale. “L’attuale gruppo di maggioranza subirà alcune modifiche, con l’innesto di nuove risorse. Sarà un bel mix, composto da giovani e persone con esperienza. La principale novità riguarda il vice sindaco uscente Eliana Fracchia, che ha deciso di non ricandidarsi per motivi familiari e lavorativi. Tuttavia, si è già resa disponibile a fornire supporto durante la prima parte del percorso in caso di elezione, indicando anche il potenziale sostituto”, conclude il sindaco uscente.

