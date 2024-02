Temperature troppo alte, sulla costa ligure arriva Caligo

Posted on

Per i Cittadini di Cogoleto è nuovamente possibile accedere ai buoni solidarietà: grazie a questa misura le persone e famiglie in difficoltà economica a potranno ricevere contributi sotto forma di card digitali per acquistare alimenti, farmaci e beni di prima necessità in tutti gli esercizi commerciali abilitati tramite servizio Pos. La scadenza per presentare le […]