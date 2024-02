Coda di 9 km nel pomeriggio di oggi tra Borghetto S.Spirito e Finale Ligure per un maxi tamponamento tra 5 auto che si è verificato nel pomeriggio di oggi all’interno di una galleria sul tratto in direzione di Genova. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i soccorsi medici. Il bilancio è di un ferito trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Informazioni sull'autore del post