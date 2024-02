FRamura, al via i lavori di costruzione del nuovo sottopasso pedonale della stazione ferroviaria

Posted on

Il 19 maggio dalle ore 14:00 presso il Genova Blue District si svolgerà l’evento “Obiettivo 2030 e 2050: competenze per la sostenibilità”, un talk tra Istituzioni per la crescita delle competenze green e blue. Sarà un momento dedicato ai temi del capacity building e della maturazione delle competenze per la sostenibilità e la transizione ecologica, […]