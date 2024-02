Una donna di circa 50 anni è stata ricoverata in codice rosso in ospedale dopo essere stata aggredita a Sestri Levante la scorsa notte per cause e dinamiche da accertare. Sul posto è stato immediato l’intervento dei soccorsi medici che hanno trasferito la donna in gravi condizioni al San Martino di Genova, presenti anche i Carabinieri che hanno attivato le indagini.

