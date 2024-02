L’arenzanese Maria Delfino al contest radiofonico marchigiano di “Note in Radio”

Si avvia alla conclusione il contest radiofonico Note In Radio riservato a cantanti provenienti da tutta ITalia partito lo scorso 22 gennaio e condotto da Riccardo Lasero. Il format in 5 puntate si concluderà il 9 marzo con la finale che si svolgerà ad Ascoli Piceno. Durante ogni puntata vengono presentati i cantanti in gara, le interviste agli autori e si ascoltano per la prima volta le canzoni inedite di quest’anno. Tali canzoni possono essere votate dal pubblico attraverso un sondaggio online. Per la Liguria è presente Maria Delfino, la bimba arenzanese arrivata 4° allo Zecchino d’Oro 2022. La canzone, “Famiglia cos’è”, con testo di Ilenia Navarra e Musica di Luigi Napoleone Vicari potrà essere votata entro le 22 di venerdì 16 febbraio. La canzone più votata sui social (tra le 8 in gara) si aggiudicherà il premio WEB di Categoria.

Per votare seguire questo link:

https://xoyondo.com/ap/6d4wyzo2tv651yt?fbclid=IwAR2Pk02fAlD3__8_n4RkOMLE5CqTL6jYpSkSdv6qjE19fXEYY9Xr_jMWdPs

