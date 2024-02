Festival di Sanremo 2024, cominciata la serata finale: fischi e contestazioni alla lettura della classifica provvisoria

La finale comincia così come era cominciata questa edizione del Festival. La banda dell’Esercito esegue l’Inno di Mameli per chiamare gli italiani a coorte e tentare il colpo atomico del 70% di share nella serata più attesa dell’anno. Ma ci si divide subito alla lettura della classifica generale che scatena le solite esclamazioni di disappunto e trasforma l’Ariston in una polveriera pronto all’insurrezione, interviene Amadeus che perde anche la voce: “Posso dire una cosa? Io capisco che questo fa parte della storia di Sanremo, ci sono i gruppi i fan ed è giusto che sia così, vi chiedo solo il rispetto per tutti e trenta i cantanti in gara”. La top ten vede presenti: Alfa 10°, 9° Diodato; 8° Bertè; 7° Amoroso; 6° Mahmood; 5° Irama; 4° Ghali; 3° Annalisa; 2° Angelina Mango 1° Geolier. A decretare la top five il Televoto con l’intervento delle altre giurie in occasione della riesecuzione dei cinque finalisti. La serata dei big, 30 in gara, si apre con Renga e Nek e prosegue con Big Mama e Gazzelle. Dargen Damico, quinto cantante in gara, parte dalla 21° posizione con “Onda alta”.

L’ingresso di Fiorello fa vedere di che pasta è fatto: un’interpretazione un po’ Michael Jackson, un po’ Domenico Modugno di cui canta Vecchio Frack facendo il verso al cantante americano: un doppio omaggio in un bel momento di spettacolo in abito nero con i bordi illuminati. La stoccata sulla lunghezza del Festival arriva a fine monologo: “L’ultimo canta quando il primo comincia la tourneé. Tocca poi a “Il Volo” che con “Capolavoro” cercano la rimonta impossibile dall’11° posto. La Bertè raccoglie la consueta ovazione a scena aperta, qualsiasi cosa canti, fossero pure le istruzioni di utilizzo di una tostiera. La gara procede veloce e alle 22 un terzo dei cantanti si è esibito: Mahmood con Tuta Gold ricorda il successo di “Soldi” per sonorità e struttura. Il cantante piace e raccoglie grandi consensi: in classifica generale parte dal 6° posto. Arriva il momento di Roberto Bolle, statuario, leggero nella danza del Bolero di Ravel che regala un altro momento di grande arte

