Savona, il Prefetto De Rogatis incontra il Comando Provinciale dei Carabinieri

Continua l’opera di presa di contatto col suo nuovo territorio di competenza da parte del Prefetto di Savona, il dottor Carlo De Rogatis, che stamattina (6 febbraio, ndr) si è recato in visita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri per un saluto di reciproca presentazione.

Dopo gli onori del picchetto schierato all’ingresso della caserma di via Mentana, ad accoglierlo c’è stato il comandante provinciale, il colonnello Vincenzo Barbanera, che ha successivamente accompagnato il Prefetto presso gli uffici della sede per l’incontro con i comandanti dipendenti e l’illustrazione di un breve briefing incentrato sulle caratteristiche organizzative e operative dei presidi dell’Arma dislocati sul territorio, nonché sulle principali problematiche connesse con la situazione della criminalità e della sicurezza in ambito provinciale.

Il prefetto De Rogatis, in chiusura, ha espresso al comandante provinciale e a tutti i carabinieri presenti profonda gratitudine e apprezzamento per il contributo offerto nella lotta a ogni forma di illegalità, per la vicinanza alle comunità più isolate e per la capacità di trasformare velocemente in azioni concrete le decisioni concertate nei tavoli istituzionali, operando con dedizione e alto senso dello Stato nel quotidiano così come nel corso delle emergenze che possono interessare il territorio ligure.