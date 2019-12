Maltempo: la Ministra Bellanova a Savona il 6 dicembre. Agricoltori e Allevatori centrali nella conservazione dei suoli

Pasa CGIL Savona: “Chiederemo un decreto Savona in cui prevedere risorse economiche pubbliche e anche per le aree interne per il recupero del territorio e per lo sviluppo dell’agricoltura”

La Ministra Teresa Bellanova sarà il Liguria, a Savona, il 6 dicembre. A renderlo noto la stessa Ministra che incontrerà in Prefettura sindacati e enti per fare il punto sui danni al sistema infrastrutturale e al tessuto economico e sociale della Provincia di Savona, determinati dagli eventi meteo dello scorso novembre. Andrea Pasa (CGIL Savona): “Chiederemo un decreto Savona in cui prevedere risorse economiche pubbliche e anche per le aree interne per il recupero del territorio e per lo sviluppo dell’agricoltura. Nel 2018 il 43% degli occupati liguri nel comparto dell’agricoltura sono in provincia di Savona”. L’incontro è fissato per le ore 15 in Prefettura.