Sarzana, va a casa della ex malgrado il divieto di avvicinamento: arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Sarzana per essere entrato nella casa della sua ex compagna violando il divieto di avvicinamento che pendeva su di lui dopo la denuncia sporta dalla donna un anno fa. E’ stata la donna a dare l’allarme alle forze dell’ordine che ha sorpreso l’uomo sabato scorso all’interno dell’abitazione in una via del centro città, dove è stato fermato e da lì trasferito in carcere a Genova.

