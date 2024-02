Genova, tenta il suicidio in carcere: giovane in codice rosso al San MArtino

Posted on

I poliziotti del Commissariato di Alassio hanno arrestato un ventottenne italiano, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Savona, per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, realizzati ai danni degli anziani genitori con cui convive. L’operazione rientra nell’ambito dell’attività investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione della […]