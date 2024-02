A12, incidente tra Chiavari e Rapallo: un morto e nove feriti, traffico bloccato nelle due direzioni

Comincia con un incidente sulla A12 la giornata. Diversi i mezzi coinvolti tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova, autostrada chiusa nel tratto nei due sensi di marcia. Cinque i veicoli coinvolti di cui 4 camion. Il bilancio è di un morto e 9 feriti; 4 persone sono state trasportate in codice rosso all’ospedale di Lavagna; altri 5 feriti in codice giallo all’ospedale di Lavagna in codice giallo. LA vittima è un operaio del Bangladesh di 42 anni; secondo la ricostruzione dei fatti il mezzo avrebbe fatto un testa coda in modo autonomo per cause da accertare. A quel punto due operai sarebbero scesi dal mezzo e sarebbero stato travolti dalle auto in corsa a causa del buio. Nel tratto della A12 in direzione Genova è stato realizzato un bypass per permettere il transito dei mezzi anche in direzione La Spezia. I mezzi pesanti sono stati deviati in A7 e poi in A21, un tratto di A1 per poi percorrere la A15 in direzione La Spezia.

