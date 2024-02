L’eccellenza vitivinicola veneta di Stefano Bottega al Festival di Sanremo 2024 insieme a Radio 104

Bottega ha alle spalle una storia di quattro secoli nel mondo del vino e della grappa. Il “capostipite” dei Bottega, Andrea, già nel 1635 coltivava la vite in uno dei luoghi più belli del mondo, i colli sopra il Molinetto della Croda di Refrontolo in Veneto. I Bottega erano fittavoli dei Conti di Collalto, da cui poi riuscirono ad affrancarsi diventando piccoli coltivatori diretti. Oggi, che le grappe e i liquori Bottega sono apprezzati in tutto il mondo. I vini e liquori Bottega hanno ottenuto oltre 450 premi e riconoscimenti, sono presenti in più di 160 paesi del mondo, nei più importanti duty free e compagnie aeree. Dal 2022 Bottega Gold è il primo spumante più venduto nel travel retail secondo la classifica IWSR.

Dal vigneto all’imbottigliamento, ogni momento della realizzazione di un prodotto è seguito con cura artigianale. Bottega è certificata IFS e BRC Global Standard for Food Safety (nel 2018 con punteggio AA, ovvero livello d’eccellenza) e fa parte dell’Istituto Eccellenze Italiane Certificate, associazione che unisce produttori di eccellenze italiane di settori diversi e aziende di servizi di alto profilo. Inoltre Bottega è certificata ISO 9001 per il Sistema di gestione della Qualità Aziendale.

Bottega S.p.a, insieme Radio 104 seguirà l’evento con 18 ore di diretta giornaliere a bordo del truck su cui sfileranno cantanti, ospiti e moltissimi giovani cantanti che avranno l’opportunità di esibirsi rigorosamente live e poi ancora: notizie, curiosità, aneddoti dalle voci degli speaker, per non perdere nemmeno un secondo della più importante gara canora nazionale. Le dirette di Radio 104 si potranno seguire in FM e in DAB nazionale oltre che attraverso lo streaming del sito www.radi104.it, le App scaricabili gratuitamente e il Canale 77 “Radio 104 TV” del digitale terrestre a copertura regionale.

