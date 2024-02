Festival di Sanremo 2024, i fuochi piromusicali e la Costa Smeralda aprono la 74° edizione

Giochi di luce, musica e fuochi d’artificio. Sanremo ha inaugurato la settimana più glamour e attesa dell’anno con il Festival della Canzone Italiana che prenderà il via martedì sera, anticipato dal green carpet di lunedì. Lo spettacolo piromusicale è stato accompagnato da 8 canzoni del repertorio sanremese: Due Vite di Marco Mengoni, Gianna di Rino Gaetano, 24mila baci di Adriano Celentano, Piazza Grande di Lucio Dalla, Apri tutte le porte di Gianni Morandi. Sullo sfondo, la nave Costa Smeralda ancorata in rada che si illumina con la scritta: “Sanremo si ama”. Intanto sono già molti i vip avvistati in città: da Antonella Elia alla cantante Emma che parteciperà alla kermesse con un suo brano.

