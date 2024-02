Calcio, i risultati della giornata

Posted on

Albenga. Il Comune ha stanziato una cifra vicina ai 30mila euro per evitare il taglio di alcuni servizi nel trasporto di TPL. L’accordo di programma tra l’azienda savonese e l’ente locale ingauno, che è in vigore dallo scorso anno, prevede un pagamento di 10mila euro in più rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015-2017 a […]