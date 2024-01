S.Stefano al Mare, cadavere di un uomo ritrovato in un canale di scolo: indagini in corso

Tragedia a S.Stefano al Mare dove il cadavere di un uomo è stato ritrovato in località Aregai al confine con il Comune di Cipressa intorno alle 18. La salma è stata ritrovata in un canale di scolo con indosso una tuta sportiva, probabili cause del decesso o un malore o una caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi, sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza.

