Alassio, trasforma una parte del suo esercizio in sexy shop: sanzione da 10 mila euro

Loano. Incidente in tarda mattinata mattinata davanti alla stazione ferroviaria dove un auto ed una moto si sono socntrate per cause ancora da accertare. Il bilancio è di un ferito, il conducente della moto, trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni non preoccupanti.