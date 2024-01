Una persona di 80 anni è stata ritrovata morta all’interno dell’alloggio in Via Servettaz. Le cause del decesso potrebbero risiedere in un’intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia oltre ai soccorsi medici. A dare l’allarme i due coinquilini soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale San Paolo. In corso le indagini.

Informazioni sull'autore del post