Bordighera, aggredito da un buttafuori finisce in ospedale

Un giovane di 29 anni è rimasto ferito la scorsa notte in una discoteca dopo essere stato aggredito da un buttafuori che lo avrebbe colpito con una testata per motivi da ricostruire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato il giovane in ospedale a Sanremo, in corso le indagini da parte dei carabinieri.

